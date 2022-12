JUHTKIRI | Savisaar läheb ajalukku. Ja väärib alternatiivajalugu

Savisaare poliitiline pärand on vastuoluline. Taasiseseisvumisaastatel, kui poliitika põhiline veelahe jooksis mõõduka Rahvarinde ja radikaalse Eesti Komitee vahel, oli Savisaarel nii palju toetust, et 3. aprillist 1990 30. jaanuarini 1992 oli ta Eesti üleminekuvalitsuse peaminister. Kuigi Eesti riiki ihanuks ta juhtida edaspidigi, jäi see tema esimeseks ja viimaseks valitsusjuhiperioodiks.