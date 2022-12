Jürgen Ligi Savisaarest: minagi arvasin naiivselt, et temata ei saa Eesti vabaks

Ärkamisajal avaldas ta muljet tööle pühendumusega ja Rahvarinde koosolekutel. Ta suutis end võimukeskse kujuna kehtestada, nii et minagi arvasin, et temata ei saa Eesti vabaks. Muidugi oli see naiivne, aga talle endale oligi enda isik poliitikas keskne kaalutlus. Ja kuigi tookord ei saanud sellest eemalt aru, kadusid tal selle tõttu ümbert ta lähedased liitlased.