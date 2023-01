EPL BUDAPESTIS | Kuidas tapeti Ungari demokraatia? Kui rühm poliitikuid saab enda kätte meedia, on kõik läbi

„Kui vaatate põhiseaduslikku raamistikku, sealhulgas salateenistusi ja politseid, on tegemist valmis diktatuuriga. Ilma vereta tänaval. Seda polnud neil vaja, sest inimeste arvamused on nende kontrolli all. See pole poliitiline partei, see on kirik. Ja tema pole mitte peaminister, ta on sektijuht,“ ütles Ungari sotsialistliku partei MSZP fraktsiooni asejuht Tamás Harangozó Ungari parlamendihoones Eesti Päevalehega vesteldes.