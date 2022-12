Taavi Pukk: Savisaare ajal oli poliitika lõbusam

Väga tabavalt öeldud. Paljud endised, kuid nii mõnedki praegused poliitikud on nentinud, et oli aeg, kus poliitikat tehti hoopis suurema rõõmu ja entusiasmiga. Võib olla oli see kantud laulva revolutsiooni ja taasiseseisvumise ajaloolisest õnnestumisest või hoopis millestki kaasasündinust, aga Edgar Savisaar tegi poliitikat kirega. Kirega tehtu suhtes ei saa jääda ükskõikseks ning selles peituski tõenäoliselt see võlu ja värv, millele viitas ka president.