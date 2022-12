Septembris vabastas Ukraina armee suurema osa Harkivi oblastist ja novembris said nad enda kontrolli alla Hersoni. Need on Ukraina siiani suurimad võidud alates märtsi lõpust, mil Vene väed taganesid riigi põhjaosast – Kiievi, Sumõ ja Tšernihivi oblastist.