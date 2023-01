FOTOD | Horvaatia läks 1. jaanuarist üle eurole. Millised nende mündid välja näevad?

„Oleme kindlad, et intressimäärad ja laiemalt laenamisega seotud tasud hakkavad aja jooksul niikuinii suurenema,“ ütles Politicole Horvaatia rahandusminister Marko Primorac. „Aga oleme ka kindlad, et kui me eurotsooniga liitunud ei oleks, suureneks need veel rohkem.“ Kui Horvaatia tunnistati juulis euroala nõuetele kvalifitseeruvaks, tõstsid kõik suured reitinguagentuurid riigi krediidihinnangut. Primoraci sõnul tuleb majandusele kasuks ka Euroopa stabiliseerimismehhanismiga liitumine.