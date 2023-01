Justiitsminister Lea Danilson-Järg ütleb, et konkurentsireeglite rikkujaid karmimalt liistule tõmbav eelnõu vajab veel laiemat poliitilist arutelu.

Kõik on viimase aastaga kogenud, milline hullumeelne ralli toimub hindadega. Põhjusi leiab sõjast, koroonast ja paljust muustki. Kuid hinnatõus on ekspertegi kukalt kratsima võtnud ning küsima pannud, kas osasid hindu ei tõsteta juba lihtsalt selle pärast, et lihtsalt tõsta.