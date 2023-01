Ameeriklased ei tähista jõule 24. detsembril. Siinpool maakera on Jeesuse sünnipäev 25. detsembril, mil hommikul avatakse kinke ja hilisel pärastlõunal on suurem söömaaeg. 24. detsembril on suurem osa ameeriklastest poodides kingitusi ostmas. See on jaekaubanduses suurima läbimüügiga päev aastas.