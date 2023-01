SÕJARAPORT | Teet Kalmus: mida rohkem Venemaa sõdureid värbab, seda suuremad on elavjõu kaotused. Juttu on uuest mobilisatsioonist

Samas on ilmastikurindel toimumas muutus, kuna selle nädala lõpus jõuab korralik külm Ida-Ukrainasse ja tänaste prognooside kohaselt kestab külm pikalt. Soojad ilmad on olnud just Ukraina poole jaoks suureks probleemiks Luhanski rindel, sest neil on niigi puudus rasketehnikast ning olemasolevast on palju ratastehnikat. Kui vaadata nimekirja tehnikast, mis on Ukrainasse lääne poolt tulemas, siis peamiselt ikka ratastehnika. Nädala pärast peaks olukord seetõttu Ukraina jaoks juba oluliselt parem olema.