Suri tunnustatud pianist Leelo Kõlar

Leelo Kõlari neli last – Ele, Kaja ja Paap Kõlar ning Mikk Targo – on valinud samuti muusikutee, tõustes omas valdkonnas tunnustatud tegijate sekka. Leelo Kõlar on oma eesmärgikindluse, erakordse pühendumusega ja kirgliku muusikaarmastusega jätnud Eesti klaveri-ilma sügavad jäljed. Olles aastakümneid õpetanud noortele pianistidele süvenemist muusikateosesse ja interpretatsioonikunsti detailidesse, ütleb ta ühes oma intervjuus: „Aga tegelikult kõige parem muusika on hoopis vaikus. Õppigem armastama vaikust. Vaikus juhatab meid kuulama ja tähele panema üllatavaid asju. Vaikus õpetab meid iseennast ära tundma.“ (Leelo Kõlar 2017).