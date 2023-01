Professorid: Ukraina ei taha läänelt rohkem nn Kiievi kotlette. Ukraina vajab relvi töö lõpetamiseks

1991. aasta 1. augustil, veidi üle kolme nädala enne, kui Ukraina kuulutas Nõukogude Liidust lahkumise välja, saabus Kiievisse USA president George H. W. Bush, et veenda ukrainlasi seda mitte tegema. Oma kurikuulsas nn Kiievi kotleti kõnes, mille ta pidas Ukraina parlamendis, kuulutas Bush, et iseseisvus on suitsiidse natsionalismi, etnilise vihkamise ja kohaliku despotismi retsept.