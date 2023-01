Kontakt apteekriga on sageli esimene samm, et saada infot terviseprobleemide ja ravimite kohta. Seetõttu on oluline tagada, et apteek oleks igas Eestimaa otsas ja et seal töötaksid pädevad apteekrid. Nii arvatakse eile valmis saanud uues dokumendis „Ravimipoliitika 2030“.