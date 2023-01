PÄEVA TEEMA | Üllar Saaremäe: Reformierakonna praegust käitumist ootaks pigem EKRE-lt. Isamaa ei välista, vaid räägib läbi

Viimasel nädalal on minu kolleeg riigikogus, Margit Sutrop lausa kahel korral haaranud sulepea järgi, et maalida Reformierakonnast pilt kui suurest lepitajast ja märtrist. Reaalsus on aga see, et mulle üldiselt sümpaatne Reformierakond on end punaste joonte tõmbamisega maalinud nurka, kust nüüd tuleb end välja õigustada.