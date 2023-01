„Kõige karmim karistus oli põlve läbi laskmine.“ Endine wagnerlane avab Kremli palgasõdurite telgitagused

Kremli erapalgasõjavägi Wagneri Grupp on viimase kaheksa aastaga omandanud kurikuulsuse terves maailmas. Jõhkrad tapmised on selles organisatsioonis muutunud tavaliseks ja Prigožin on muutnud Wagneri „firmamärgiks“ vaenlaste sepahaamriga lömastamise.