Vabariiklaste seas pole üksmeelt. USA esindajatekoda jäi viimase saja aasta jooksul esimest korda spiikrita

Kevin McCarthy rõhutas, et erimeelsused tuleb riigi huvides kõrvale jätta. „Küsimus ei ole minu või kellegi teise isikus,“ ütles ta oma parteikaaslastele.

USA esindajatekoja spiikri valimiseks korraldati teisipäeval kolm hääletusvooru, milles ilmnes, et hoolimata vahevalimiste võitmisest puudus vabariiklaste kandidaadil Kevin McCarthyl oma erakonnakaaslaste hulgas piisav toetus. Viimase saja aasta jooksul on see esimene kord, kui kongressi uus juht ei selgunud esimese hääletusega.