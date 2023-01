TAGATUBA | Eesti pani jälle klapid pähe, kui Brüsselis olulisi asju teatati

Kui Euroopa Liidu liikmesriigid ja parlament said vahetult enne jõule kaubale, et 2027. aastast peaks ka transpordis ja hoonete kütmiseks kasutatavad fossiilkütused CO 2 kvoodi hinda sisaldama, oli väga palju üllatujaid. Kuidas nüüd selline asi tuli? Miks seda justkui polegi kuskil arutatud? Kas see üldse on Eestile hea?