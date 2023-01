Juba enne valitsuse ametisse vannutamist räägiti, et Netanyahust saab esimene Iisraeli liider, kes lubas oma koalitsioonipartneritele, et töötab okupeeritud Jordani Läänekalda annekteerimise nimel. Isegi siis, kui palestiinlased ja suurem osa araabia maid näevad seda kui tulevase Palestiina riigi südant. Naaberriigi Jordaania kuningas Abdullah II kinnitas pärast seda, et on valmis sõdima, et kaitsta Jeruusalemmas asuvat Al-Aqsa mošeed. Kokkuleppe kohaselt on templikompleks Jordaania hallata, kuigi ümbritsev ala on Iisraeli julgeolekujõudude kontrolli all.