SÕJARAPORT | Igor Taro: Ukraina õhuvägi ei maga. Okupandid saavad raketilööke nii, et hävib isikkoosseis, laskemoon ja sõjatehnika

Vene okupandid püsivad hetkel ummikseisus Bahmutis, kus nad ei suuda hoolimata arvulisest ega suurtükkide ülekaalust edasi tungida. Lahingute intensiivsus on siiski kõrge ning ei saa sugugi öelda, et sealse grupeeringu selgroog oleks murtud.

1) Ukraina peastaabi hinnangul on Vene okupandid plaaninud Kreminna piirkonnast aktiivsemat pealetungioperatsiooni Torske ja Lõmani suunal, et suruda Ukraina vägesid Luhanski oblastist välja, kuid paistab, et neid plaane on mingil määral seganud Ukraina üksuste aktiivsus.