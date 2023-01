FOTOD | Neitsi Maali võitis dokfilm „Machina Faust“

„Rebimine oli sel aastal erakordselt tihe ja vaidlused vihased. Lõpuks osutus võitjaks märgiline film, mis pole pelk klantspilt, vaid ehe ja raju portree loojast, kes on oluline siin ja praegu. Tähelepanuväärne on ka tõik, et kui vahepeal võidutsesid pea kümne aasta jooksul vaid mängufilmid, siis nüüd tunnustavad filmiajakirjanikud teist aastat järjest dokumentaalfilmi,“ ütles Eesti Filmiajakirjanike Ühingu esimees Andrei Liimets.