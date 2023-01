JUHTKIRI | Energiakriisi hingetõmbepaus. Aga ei tohi rahuneda

Energiahindade praegune seis on seega positiivselt meelierutav. Need ei ole nii madalad kui 2021. aasta teises pooles, enne energiakriisi algust, aga on märksa madalamad kui selle kriisi kõige masendavamatel päevadel. Viimastel nädalatel on energiaturud näidanud oma lahket palet, mida pärast eelmist 12 kuud ei julgenud enam oodatagi.