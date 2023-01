Soome pikendab ukrainlaste elamisluba automaatselt, Eestis peavad põgenikud seda ise tegema

Kõik Eestis ajutise kaitse saanud ukrainlased peavad aasta täitudes seda pikendama. Samal ajal on näiteks Soomes otsustatud, et põgenikud ise ei pea midagi tegema ja nende ajutine kaitse pikeneb automaatselt. Selline on ka Euroopa Komisjoni soovitus, et vältida asjatut bürokraatiat.