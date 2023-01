PÄEVA TEEMA | Mait Palts: miks takistab riik inimeste tervise eest hoolitsemist?

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetab Haridustöötajate Liidu ja ITLi juhi seisukohti, et terviseedenduse soodustust tuleks laiendada. Hiljutine uuring näitab, et 93% tööandjaid on ise nõus oma inimeste terviseedendusse rohkem panustama, mis on riigile väga soodne võimalus - ettevõtjatele tuleb vaid võimalus anda.