LUGEJA KIRJUTAB | Jüri Lass: auto leiutasid mitte jalakäijad, vaid tõllas sõitev härrasrahvas

Tõllast endast on saanud pigem muuseumieksponent

Minu meelest ei ole eetiline avaldada selliseid viha kütvaid artikleid, nagu selles lehes ilmunud Joanna Laasti „Autojuht, sa ei ole jumal“. See lugu on selge/räige vihakõne, mida ühiskond on asunud üha enam taunima. Sellise patoloogilise vihakõne autori õige koht oleks ühes teatud terviseasutuses.