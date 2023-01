NOORTE HÄÄL | Vincent Assor: inimesed piinavad loomi, et nende endi maitsemeel saaks rahuldatud

Te võite küsida, miks see nii tähtis või asjakohane on. Täiesti mõistetavalt võivad minu valik ja tegevus tunduda teile tähtsusetud, kuid nende põhjuseks on midagi väga olulist, millest soovin teile rääkida ning võimalusel ka veenda. Selleks on üks paljudest, kuid võrdlemisi vähem tuntud ebaõiglustest, mida meie liik, Homo sapiens, hetkel sooritab.