ARVUSTUS | „Ökoterrorist“ ja feminist, kes õõnestab Poola tagurlaste jalgealust

Olga Tokarczuki „Maailma kõige inetum naisterahvas“ koosneb eri pikkusega ja lausa eri ajastutesse seatud lugudest. Eesti keeles esimest korda 2005. aastal ilmunud jutukogu uustrükis on mitu uut ja varem ilmumata lugu. Nobeli auhindu ei jagata ilmselgelt niisama, sest isegi need jutud, mis mulle vähem sümpatiseerivad, on meisterlikult komponeeritud. Poola keelest on teose tõlkinud ei keegi muu kui auhinnatud Hendrik Lindepuu. Tänu temale on Tokarczuk Eesti lugejale ammugi tuttav, tõlge on loomulik ja õige tunnetusega.