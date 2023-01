Kuna Venemaa väejuhatus nägi, et Bahmutit ära võtta on keeruline, proovisid nad edasi liikuda linnast lõunas ja põhjas, et tekitada Bahmutis ohu ümberpiiramiseks, ja siis oleksid ukrainlastel järgi ainult halvad ja väga halvad valikud. Lõuna poolt Bahmutit pole Venemaa suutnud eriti edasi liikuda, aga teisiti on lood põhja pool, kus nad suutsid ära võtta nii Jakovlevka kui ka Bahmutske ning liikusid Soledarini välja.