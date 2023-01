SÕJARAPORT | Igor Taro: Venemaa mobiliseeritud hakkavad Bahmutis otsa saama

1) Luhanski operatiivsuunal üritavad Ukraina üksused edeneda Kreminna suunal, kuid see õnnestub küllaltki visalt ning võrreldes eilsega olulisi muutusi pole. Kreminnast lõunas proovivad Venelased igapäevaselt rünnata Bilogorivka küla, kuid sealne kaitse püsib tugev. Svatovo suunal on okupandid jätnud Novoselivske külast järele vaid varemed, seda on taas pommitatud. Viimase külaelaniku – kohaliku naise – tappis Vene snaiper.