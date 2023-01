Lääne rasketankid on Ukrainal peaaegu pihus. Küsimus on selles, kes julgeb olla esimene andja

Relvaabi piiranud ametlikud tabud on sõja jooksul järjestikku murenenud ning lääne kaugmaa suurtükkide, raketiheitjate ja õhutõrjesüsteemide tarnimine on muutunud tavapäraseks. Järjekordne mõtteline piirjoon ületati eelmisel nädalal, kui esmalt Prantsusmaa ning seejärel USA ja Saksamaa teatasid Ukrainale moodsate lahingumasinate andmisest. Funktsiooni ja tulejõu poolest on uut tehnikat võrreldud kergetankidega ning järgmiseks loogiliseks sammuks oleks juba rasketankide andmine. Eelkõige pidurdab otsust Saksamaa, kes on liitlaste survel oma kategoorilisest eitusest varemgi loobunud.