Sunetra Gupta: meie n-ö immuunsusvõlg saab peagi makstud, kahjuks ei saa sama öelda tohutu rahalise võla kohta

Olen harjunud vaatlema nakkushaigusi ökoloogilisest vaatenurgast. Seetõttu ei tulnud mulle üllatusena, et mõni hooajaline hingamisteede haigus, mis ei ole koroona, vaibus koos koroonapiirangute rakendamisega peaaegu kohe. Paljud pidasid seda tõendiks sellest, et piirangud peatavad haiguste leviku. Nad unustasid, et piirangute mõju endeemiliste, vanade nakkushaiguste levikule on hoopis teistsugune kui mõju uue, epideemilises faasis haiguse levikule.