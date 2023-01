SÕJARAPORT | Teet Kalmus: sanktsioonid toimivad. Venemaa naftaeksport on kokkukuivamise äärel

Paaril viimasel päeval on kõige ägedamad lahingud toimunud Soledari pärast ning tänahommikuse seisuga oli Venemaa suutnud osa linnast enda kontrolli alla saada. Olukord on seal Ukraina jaoks jätkuvalt keeruline ja ei ole välistatud, et Ukraina võib asulast oma üksused välja viia, et võtta sisse paremad kaitsepositsioonid vahetult linna kõrval. Soledari probleemiks on tema väiksus ja ka see, et ta asub madalamal kui linna ümbritsevad piirkonnad, mis on nüüd Venemaa kontrolli all.