PÄEVA TEEMA | Rauno Teder: ärikinnisvara nõudlus pole kuhugi kadunud, kuid pakkumisel on ainult vananenud äripind

Viimaste kuude jooksul arutlevad eri kaliibriga analüütikud selle üle, millise ulatusega majanduslangus – et mitte öelda -kriis – on meid ees ootamas. „Kas?“ asemel on küsisõnadeks on saanud „millal?“ ning „kui hull?“, mõõdikuna ja suunanäitajana kasutatakse tihti andmeid, mis peegeldavad pealinna kinnisvaraturul toimuvat. Elukondliku kinnisvara baasil arutlemine ja arvutamine on olemuselt lihtsam, inimesed suhestuvad sellega kergemini. Hoopis nüansirikkam oleks aga suunata pilk äripindadele.