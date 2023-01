Ajakiri Muusika asutas uue autoripreemia

Ene Pilliroog ütleb oma põhimõtetest muusikast kirjutamisel: „Lähen kontserdile muusikalist emotsiooni saama. Püüan olla eelarvamuseta ja interpreete mitte võrrelda, sest iga esitus on alati eriline, isikupärane. Nii et mu kirjutised on justkui kontserdil kuuldust hinge jäänud peegeldused, milles on oma osa teose sünnitausta ja konkreetse esituse hetke koosmõjul.“ Luisa Susanna Kütson arvab muusikaajakirjanduse rollist: „Muusikaajakirjandus ühendab loojaid, loomingut, korraldajaid ja kultuurihuvilisi. See võimaldab olla kontaktis muusikaelus toimuvaga ning samas annab ruumi, et seda toimuvat mõtestada. Muusikaajakirjandus talletab seda, mis muidu oleks mööduv ja sõnastab seda, mis võib tunduda sõnastamatu.“ Lähemalt saab premeeritud autorite mõtteid lugeda siit.