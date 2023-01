Reformierakonna valimislubadus on kaotada nn maksuküür. Tõsi ta on, et Keskerakonna, Isamaa ja SDE valitsuse loodud süsteem, kus tulumaksuvaba miinimumi arvestus hakkab kindla suurusega palgast kahanema ja suurema palga korral lõppeb üldse, on nüüdseks ajale jalgu jäänud.