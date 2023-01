VARIVALITSUS | Alo Raun: varivalitsus võtab pärisministrid pihtide vahele

Käivitame tänasest Eesti Päevalehes (ja Delfis laiemalt) samasuguse projekti. Meie juures tegutsema hakkav Varivalitsus kannab üldjoontes samasugust rolli, ent on siiski erinev. Nimelt, meil koosneb see kahest parteist: Eesti 200 ja Keskerakond. (Pakkusime võimalust kolmandalegi 5% valimiskünnist ületavale parteile EKRE-le, aga nad keeldusid.)

Kaalusime, kas need kaks erakonda peaksid leppima kokku alternatiivses „koalitsioonilepingus“ ehk opositsioonilepingus, kuid see oleks läinud liiga kunstlikuks. Seega teevad need kaks jõudu küll Varivalitsuses koostööd, kuid ei pea olema igas küsimuses ühel seisukohal. Nagu näha ka juuresolevatest artiklitest, kritiseeritakse Kaja Kallase valitsust kohati eri nurkade alt, mis ongi lugejale huvitavam.

Viimastel päevadel võis Delfis, ajalehtedes ja linnatänavatel märgata vihmavarju ja kolme lõviga reklaame „Eesti vajab alternatiivi! Neljapäeval selgub tõde“. Need olid Varivalitsuse reklaamid.

Aga me ei oota Varivalitsuselt üksnes kriitikat, vaid ka konstruktiivsust ja oma lahenduste pakkumist. Nii et see on üks viis valimiskampaaniat sisulisemaks muuta. Teisalt on sel projektil ka meelelahutuslik aspekt: nautigem mängu võlu!

Projekt kestab valimisteni ning loodame sellega ärgitada sisulist dialoogi koalitsiooni ja opositsiooni vahel, nii et kutsume selles osalema ka võimuparteisid. Variministritelt ootame vastutustundlikkust ja riigimehelikkust, näiteks peavad nad arvestama, et nendegi tegemisi ja ütlemisi jälgivad faktikontrolörid tähelepanelikumalt.

Variministrid hakkavad hoidma pärisvalitsusel silma peal ja pakkuma oma lahendusi peamiselt kolmel moel. Esiteks ministrite programmilised arvamuslood, millest esimesed on täna teie ees, teiseks neljapäevased podcast’id ning kolmandaks kiire reageerimine päevateemadel Eesti Päevalehe ja Delfi veebis. Täna kell 17 on Delfi TV eetris podcast’i asemel aga telesaade, milles pitsitame mõlemat varipeaministrit, et näha, kas nad ikka on Kaja Kallasest paremad.

