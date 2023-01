NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: prussakad kirjutavad Putinile

„Ja et su torudes oleks niiske ning soe!“ soovitab teine tarakan.

„Küllap on Kremliski kanalisatsioon,“ jääb teine tarakan oma ettepanekule kindlaks.

„Kirjutame lihtsalt: soovime, et sul oleks niiske ja soe! Aga torud jätame välja,“ pakub kolmas prussakas kompromissi.

„Niiske ja soe...“ maalib kirjutaja pliiatsiga paberile. „Täname sind südamest mobilisatsiooni eest! Väga õige, et sa selle korraldasid. Meie majast viidi sõtta kolm meest. See teeb meile rõõmu, sest nüüd on meil, prussakatel, majas ruumi rohkem. Kas nii?“