Hispaanias võtame uue aasta vastu oma elutoas, kus koguneme perede traditsiooni kohaselt teleri ette, et vaadata peaväljaku kella ja süüa ära 12 viinamarja – ühe iga kellalöögi kohta. Hispaanias on oma maja olemasolu pere loomisel pea lahutamatuks eelduseks, kuid see on ka meie riigi needus: jälle on terendamas kinnisvaramull koos 2008. aasta kriisist jäänud posttraumaatilise stressi ja taevasse kerkivate üürihindadega.