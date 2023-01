PÄEVA TEEMA | Õnne Pillak: laspsevanemad ei peaks lasteaiaõpetajate palgatõusu kinni maksma

Lasteaia kohatasu tõstmine, kui kriis majanduses ja sellega kaasnevad raskused seisavad paljudel peredel veel ees, on vale samm. Hinnatõusu ja ennekõike energiahindade kallinemisest tingitud keeruline majanduslik seis on kasvatanud kõigi kulutusi. Kasvanud on perede kulutused, aga ka riigi ja kohalike omavalitsuste kulutused, mistõttu on eriti ebaõiglane lasteaiaõpetajate väljateenitud palgatõus perede õlgadele panna.