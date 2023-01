Idiokraatia sünd või teadmiste revolutsioon? Tehisintellektist vestlusrobot tekitab vastakaid arvamusi

Uus populaarne vestlusrobot ChatGPT on juba praegu piisavalt arukas, et sooritab tudengite eest edukalt koolitöid. Programm suudab koostada mahukaid esseesid, dokumente ja isegi ilukirjanduslikke jutustusi. Üsna peagi areneb roboti intellekt tõenäoliselt sinnamaale, et ta suudab läbida näiteks USA juristiks saamiseks vajalikke advokatuuri eksameid ja muid keerulisi teste, mis paljudele inimestele üle jõu käivad. Tulevikus võib inimeste teadmiste mahtu olla üha keerulisem hinnata, kuna tehisintellekti abiga on lihtne erinevaid teste ära petta.