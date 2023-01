SÕJARAPORT | Teet Kalmus: pärast suuri kaotusi Soledaris on wagnerlaste võitlusvaim nullilähedane

Rinnetel on endiselt kõige aktiivsem lahingutegevus Donbassis Soledari juures. Tänahommikuse info kohaselt on Ukraina üksused suuremast osast Soledarist ümberpiiramisohu vältimiseks taandunud ja praegu on nad veel linna lääneosas, aga võib juhtuda, et taandutakse linnast läänes olevatele ettevalmistatud kaitsepositsioonidele. Kui Soledar ise asub orus, siis lääne pool on kaitseliinid kõrgustikel, ja kuna tulemas pikk soojalaine, siis muutuvad põllud taas rasketehnikale läbimatuks, mis lihtsustab märkimisväärselt kaitsjate olukorda.