PÄEVA TEEMA | Joakim Helenius: vajame roheenergia tootmiseks sõltumatut Elektrilevi. Me ei tohi Soomest enam maha jääda!

Usun, et Eestil on lähitulevikus ees suur probleem, sest tuule- ja päikese abil toodetud roheenergia tootmisel jäädakse Soomest kõvasti maha. See viib selleni, et Soome saab lähiaastatel pakkuda tööstustootjatele palju odavamat elektrit ja üha rohkem rohelist energiat vesiniku kujul.