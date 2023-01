PÄEVA TEEMA | Keskerakonna variminister Taavi Aas: enne, kui Elektrilevi Eesti Energiast rutakalt lahutatakse, tuleb läbi viia põhjalik majandusanalüüs

Peame arvestama sellega, et tagatise vähenemisel on mõju Eesti Energia olemasolevate ja tulevaste investeerimislaenude kulukusele ja seeläbi ka Eesti Energia majandustegevusele. See võib aga eriti tänases energiaturu olukorras mõjutada ka elektri hinda kõigile tarbijatele.