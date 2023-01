Atso Matsalu: miks inimesi bürokraatide vahet jooksutatakse? Sest see on kellelegi väga kasulik

Oleme olnud juba liiga pikalt kriisis. Inflatsioon on jätnud laastava jälje majandusele ning rahvas jääb jätkuvalt aina vaesemaks. Milliseid samme on valitsus ette võtnud, et kriisile lõpp teha, takistada või kasvõi leevendada? Tegeletakse hoopis pseudoprobleemidega, läbipaistmatute ja skandaalsete katuserahade jagamisega ja toetuste tõstmisega seal, kus seda kõige vähem vaja on, näiteks suurperetoetuse hüppeline tõstmine. Peretoetuste eelarve kasvas ainuüksi 2023. aastal 177,1 miljoni võrra.