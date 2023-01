Maila Rajamets: lasteaiaõpetaja väärib kooliõpetajaga samaväärset palka

Sarnane meede jätkub ja hea meel on tõdeda, et üle 50 omavalitsuse on meile juba teada andnud, et nad on valmis kaasa liikuma üldhariduskoolide õpetajate palgatõusuga kokkulepitud sammus. See tähendab, et neis omavalitsustes tagatakse ka alanud aastal alushariduses töötavate lasteaiaõpetajate palgakasv vähemalt 90 protsendini õpetajate miinimumpalgast. Ülejäänud napilt peale 20 omavalitsusel on oma seisukoha teada andmiseks aega kuni jaanuari lõpuni.