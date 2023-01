See pole ju uus teave, aga igaüks ju teab, kui raske on pikalt ja pidevalt dieeti pidada või kasvõi vähem süüa, eriti kui hea toit on vabalt kätte saadav. Kui kehakaal on juba korra korralikult käest läinud ja inimene on rasvunud, muutub kehakaalu pelgalt dieediga langetamine veelgi raskemaks. Siis ei saa muidu, kui kasutusele tuleb võtta meditsiinivahendid kas söögiisu vähendavate ravimite või bariaatrilise kirurgia kujul. Seega on ravimid loodud ennekõike neile, kellel liigsed kilod tekitavad meditsiinilisi probleeme, selliseid haigusi nagu 2. tüübi diabeet, liigeste häired, kõrge vererõhk jne.