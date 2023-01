FAKTIKONTROLL | Kas uued perehüvitised muudavad Eesti sotsiaaltoetused Euroopa suurimateks, nagu väidab Lavly Perling?

Riigikogu võttis hiljuti vastu perehüvitise seaduse, millega tõusevad peale esimese ja teise lapse toetuse ka lasterikka pere toetus, mis suureneb kolme kuni kuue lapse puhul 650 ning seitsme ja enama lapse puhul 850 euroni kuus. Selline olukord on vastumeelt Parempoolsetele ning erakonna esimees Lavly Perling väitis Eesti Päevalehe 27. detsembri artiklis lastetoetuste tõusu kohta järgmist: „Peale selle muutuvad Eesti sotsiaaltoetused Euroopa Liidu suurimateks, mis muudab meid toetusrände sihtriigiks.“

Kontrollime, kas tõesti tõusevad Eesti sotsiaaltoetused Euroopa Liidu suurimateks.

KONTROLL

Kirjavahetuses Lavly Perlingiga selgus, et tema allikas on 2018. aastal OECD poolt läbiviidud uurimus, mis käsitles perehüvitiste jaotumist riigiti, väites, et lisades uued kulutused peretoetustele, tõuseks Eesti Euroopa tippu. Küll aga kirjutas Perling Eesti Päevalehe artiklis, et Eesti sotsiaaltoetused muutuvad Euroopa Liidu suurimateks, mitte ainult spetsiifiliselt peretoetused.

Vaadates, kui palju riigid Euroopa Liidus sotsiaaltoetustele kulutavad, tuleb välja, et viimastel andmetel ehk 2020. aasta seisuga jäävad Eesti kulutused suhtes SKT-ga tublilt alla Euroopa keskmise ehk 19. kohale. Isegi kui peretoetuste eelarve kasvab 2023. aastal 163,7 miljoni euro võrra, ei tõuse sellega Eesti sotsiaaltoetused Euroopa Liidu suurimateks. 2023. aastaks on sotsiaaltoetusteks kokku planeeritud 3 993 244 000 eurot ning viimastel andmetel oli Eesti SKT 31 444, 91 miljonit eurot (2021. aasta seisuga). Nende andmete alusel on SKT ja sotsiaaltoetuste suhe 12,7 %.

Saadud seis on isegi kehvem kui 2020. aastal. 12,7 protsendiga oleks Eesti samas tabelis 27. kohal, ent peab arvestama, et ka teiste riikide SKP ja sotsiaalkulutused on vahepeal muutunud, seega ei saa võtta viimast võrdlust absoluutse tõena ja Lavly Perlingu väitega võrrelda.