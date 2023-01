EESTLANE USA KÕRBES | Kui meil oleks 18. sajandil olnud võimalus orje omada, oleksime seda teinud

USA Ajaloolaste Assotsiatsiooni president James H. Sweet, Wisconsini ülikooli prominentseim ajaloolane Aafrika valdkonnas, võttis üles „presentismi trendi“ probleemi ja teaduse rahastamise politiseerimise. Sweet leidis, et ajalooteaduse keskendumine ainult meedia poolt dikteeritud poliitiliselt olulistele teemadele nagu rassism, vähemusõigused ja kapitalism on tekitanud ajaloo uurimises seisaku.

Peamiseks pinnuks silmas on osale USA ajaloolastele pealepressiv presentism. Presentism on ajalooteaduse üks faux pas’dest. Kokkuvõtvalt on see mõiste, kus mineviku sündmustele antakse hinnang tänase päeva eetiliste parameetrite, arusaamade ja kokkulepete alusel.

USA ajaloolased ega ka poliitikud aga ei jõua kuidagi kokkuleppele, kuidas ja millist ajalugu õpetada. Ühelt poolt on see tinginud ajaloo ümberkirjutamise, et paljastada ajalooliste sündmuste mitmetahulisust või tuua päevavalgele Euroopa kolonistide väärteod. Täpsemalt räägime väärtegudest tänapäevaste arusaamade järgi, mis viibki meid teravaima lahkhelini USA ajaloolaste hulgas.

Poliitiline tähelepanu on toonud muutusi ka ajalooteadusesse. Viimaste aastate jooksul on rahastuse ja seega tähelepanu ning ressursside osaliseks saanud vaid peamiselt huvipunktis olevate sündmustega seotud osad ajaloost, nagu sotsiaalne ebavõrdsus, rassiteemad ja mustanahaliste ajalugu. Muu ajalugu, sh ameerika ajalugu enne eurooplaste maabumist, on riiulile paremaid aegu ootama jäetud.

USA ajalugu on viimased kümme aastat olnud terava luubi all, sest koolides ja ühiskonnas on domineerinud nn imperialistlik ajalugu, mis on USA vähemusgruppide suhtes olnud heal juhul ükskõikne, halval juhul põlastav ja alandav.

Lämmatatud on ajaloolaste tõeline eesmärk: mineviku keerulisuse ja hägususe avastamise ning lahti harutamise. Ajaloo ja ajaloolaste ülesandeks pole Sweeti sõnul mitte „vastuste andmine, vaid konteksti avamine.“

See arvamusavaldus oli nagu kepitorge herilasepessa. Kriitikatulv tembeldas Sweeti privilegeeritud virisejaks, kes ei ole suutnud ajaga kaasas käia. Paljude ajaloolaste arvates oli tema sõnavõtt rünnak mustanahaliste ajaloo pihta, mis on alati olnud tihedalt seotud USA poliitikaga.

Etteennustatavalt pidi Sweet oma sõnade pärast vabandama. Enamus debatte, mis puudutavad nii hella kohta nagu seda on rassiteema, lõppevad kellegi vabandamise ja tühistamisega. Ameeriklased võivad aastaid sirge seljaga arutleda selle üle, kas venelased sekkusid USA 2016. aasta valimistesse või mitte; või millises osariigis kasvab parim tšillipipar. Mis aga puudutab ajaloo valupunkte nagu rassism, siis selles valdkonnas on dialoog eksiilis ja monoloog on kunn.

Üllatavalt aga ei võtnud Sweet oma sõnu tagasi, vaid vabandas selle eest, kui ta sõnad kedagi solvasid. See on seda üllatavam, et Sweet on ise valge mees. Eks ole näha, kas ka teda ootab oma arvamuse avaldamise eest tühistamise valus laks.

Huvitav on see, et kui Eesti ajaloolased ja poliitikud vaidlevad ajaloo üle, siis on sellesse kaasatud pea terve rahvas. See on märk sellest, et eesti koolid ja ajalooõpetajad on teinud tubli tööd. Pea kõigil elanikel on mingigi arusaam, millest jutt käib.

Muidugi on eestlaste ajalooteadvus tundlikum, sest Nõukogude Liidu manipuleerimine ajaloo ümberkirjutamise ja osalise hävitamise kaudu on jätnud terava jälje. Me eestlastena teame, et meie minevik on meie endi mäletada ja hoida. Niisiis pingutame selle nimel rohkem.