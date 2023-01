ARVUSTUS | Harvey Weinsteini võigas impeerium vajus kokku, ent silmakirjalikkus vohab siiani

Ei, vähemasti minu amet on selline, et lõuna paiku võin olla valitsuse pressikonverentsil, ent paar tundi hiljem analüüsin järjekordse liiklusavarii tagamaid. Ehk supp paljudest teemadest. Oleneb ametikohast, päevakajalistel sündmustel tulebki silma peal hoida. Eestis on praegu uudistetoimetustes ka tugevad uurivad toimetused. Tõsi, ajaraam pole selline nagu suuremates riikides.