VARIVALITSUS | Marek Reinaas: kõik on võimalik, kui teeme riigireformi ja läheme üle personaalse riigi põhimõtetele

Riigi valitsemine on usalduse küsimus. Ideaalses ühiskonnas kodanikud usaldavad oma riiki ja riik usaldab oma inimesi. Ilma usalduseta ei ole võimalik ellu viia pikaajalisi eesmärke. Aga samuti ei ole võimalik ületada kriise selliselt, et tullakse nendest välja tugevama ja targemana. Ja et kedagi ei jääta maha.