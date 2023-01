Lasteaed ja seal pakutav alusharidus on Eesti väga hea hariduse vundament. Lasteaiaõpetaja on Eestis kõrgharidusega spetsialist. Selleks et meie lasteaedades oleksid tööl motiveeritud ja erialase väljaõppega spetsialistid, tuleb neile maksta väärilist tasu.