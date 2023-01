INTERVJUU | Kaitseekspert: Olaf Scholz kardab Venemaad provotseerida

Kätte on jõudnud kaua oodatud sündmus: lääneriigid annavad konkreetseid lubadusi rasketankide Ukrainale saatmiseks. Kui Suurbritannia on selle otsuse juba teinud ja vähemalt viis Euroopa riiki andnud Ukrainale mõista, et on valmis neile saatma Saksamaa toodetud tanke Leopard, siis Saksamaa viivitab otsusega. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tony Lawrence märgib, et seitse aastakümmet patsifismi poole püüelnud Saksamaa on rahvusvahelise olukorra muutumise tõttu keeruliste valikute ees.